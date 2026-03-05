Inditex poursuit son rattrapage, les analystes optimistes sur la croissance
05/03/2026
Une forte génération de cash, souligne Deutsche Bank
Dans une note publiée dans la matinée, Deutsche Bank indique avoir relevé son conseil sur la maison-mère de Zara de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours rehaussé de 53 à 63 euros.
La banque allemande qualifie le confectionneur espagnol de "distributeur de tout premier plan", soulignant sa capacité à maintenir une croissance régulière de ses ventes assortie d'une exécution rigoureuse au niveau de ses résultats.
Les analystes soulignent par ailleurs que le groupe est sur le point d'entrer dans une phase de forte génération de trésorerie, la période d'investissements exceptionnels des dernières années touchant désormais à sa fin.
Malgré une base de revenus déjà élevée, avec un C.A. annuel d'environ 40 milliards d'euros, l'établissement germanique dit anticiper une croissance de 9% de ses ventes à changes constants en 2026, avec un taux de croissance annuel moyen des ventes de 8% projeté sur la période 2026-2028.
Sachant que le bénéfice par action (BPA) devrait lui progresser de 11% par an en moyenne et que le rendement du dividende est proche de 3,5%, DB dit s'attendre à un rendement total pour l'investisseur d'environ 15% cette année.
Dans son étude, Deutsche Bank tempère son optimisme par deux facteurs de risque: d'une part la vigueur de l'euro et de l'autre les incertitudes économiques liées à la situation au Moyen-Orient, une région stratégique pour Inditex, où sont exploités quelque 700 magasins avec un positionnement de prix "premium".
Un "gagnant structurel" pour UBS
De son côté, UBS maintient également une opinion positive sur le titre en réitérant sa recommandation d'achat, avec une cible toutefois ramenée de 60 à 59 euros.
Selon UBS, Inditex demeure un "gagnant structurel" dans un environnement de marché incertain grâce aux trois piliers fondamentaux qui soutiennent la valorisation du groupe: une croissance supérieure à la moyenne du secteur, des marges résistantes et un niveau de rentabilité parmi les meilleurs de l'industrie textile mondiale.
Le titre cède pour l'instant 4,7% depuis le début de l'année.
