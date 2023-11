Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inditex: le titre avance, un analyste en renfort information fournie par Cercle Finance • 20/11/2023 à 11:22









(CercleFinance.com) - L'action Inditex signe l'une des plus fortes hausses de l'indice IBEX 35 lundi à la Bourse de Madrid dans le sillage de commentaires encouregeants des analystes de Barclays.



Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études dit prévoir de 'solides' résultats trimestriels de la part du géant espagnol de l'habillement à l'occasion de sa prochaine publication, prévue le 13 décembre.



Barclays explique s'attendre à un taux de croissance 'à deux chiffres' à changes constants au niveau du chiffre d'affaires, accompagnée d'une amélioration de la marge brute.



Le bureau d'études relève en conséquence son objectif de cours de 30 à 32 euros tout en renouvelant sa recommandation 'pondérer en ligne'.



Suite à ces propos optimistes, l'action du propriétaire de l'enseigne Zara gagnait 1,5% lundi vers 11h30.





