Inditex : BofA reste à achat après les semestriels
'La hausse de 9% des ventes en monnaie locale depuis le début du trimestre a battu les attentes et montre une accélération continue de la dynamique de croissance des ventes', souligne le broker, qui rehausse ses BPA 2026-28 de moins de 1%.
Pour le deuxième trimestre, si le groupe textile espagnol a manqué le consensus de croissance des ventes en monnaie locale de 140 points de base (à +5,8%), il a dépassé celui de marge opérationnelle de 40 points de base (à 19,2%).
|46,4400 EUR
|+2,36%
