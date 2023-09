Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Inditex: -4% vers 34,3E, malgré des profits en hausse de 40% information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Inditex plafonne sous 36E et subit un 'pullback' de de -4% vers 34,3E.

Le géant du textile/habillement espagnol (avec la marque à succès Zara) chute malgré de beaux profits (2,5MdsE) en hausse de 40% et un chiffre d'affaires qui augmente de 13,5% à près de 16,9MdsE... mais ces chiffres sont inférieurs à ceux publiés le trimestre précédent (profit qui flambaient de +54%).

La cassure du support oblique moyen terme des 34,5E n'est pas encore validée à 100% mais le cas échéant, un retour sur 33,16E (plancher du 7 août) serait un moindre mal.

Il apparaitrait surtout un fort risque de repli jusqu'au comblement du 'gap' des 32,22E du 6 juin.







