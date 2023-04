Indices Spiva : la gestion active reste à la traîne en 2022

- De quoi apporter de l’eau au moulin dans le match qui oppose gestion active et gestion passive. Les S&P Indices versus Active (Spiva) élaborés par S&P Dow Jones Indices révèlent les performances délivrées par les fonds gérés activement par rapport à leurs indices de référence. L’édition 2022, qui intègre pour la première fois les véhicules obligataires, souligne que les gérants actifs ont globalement failli l’an passé. La catégorie actions paneuropéennes enregistre son taux de sous-performance annuel le plus élevé depuis la création du tableau de bord Spiva Europe, en 2014. Les gérants obligataires ont connu une meilleure année : la majorité ayant fait mieux que leur benchmark sur un an pour 5 des 11 catégories.Plus en détail, 87?% des fonds Actions Europe gérés activement libellés en euros et 83?% des véhicules Actions Europe libellés en livre sterling (GBP) ont sous-performé le S&P Europe 350 en 2022, tandis que 68?% des fonds de la zone euro faisaient moins bien que le S&P Eurozone BMI. Parmi les catégories de pays, 89?%, 84?% et 75?% des fonds d’actions France, Italie et Espagne ont été à la traîne par rapport à leurs indices de référence. Les fonds en actions américaines libellés en livres sterling et en euros décrochent eux aussi. Ce sont 67?% en 2022 et 98?% sur 10 ans de gérants actifs qui ne parviennent pas à battre leur benchmark. L’étude indique par ailleurs que seuls 8?% et 3?% des véhicules d’actions britanniques et d’actions britanniques de grande et moyenne capitalisations gérés activement sont parvenus à battre leur indice, en 2022. Soit des proportions de sous-performance les plus élevées jamais enregistrées pour ces catégories.Bouffée d’air obligataireCoté expertise obligataire, 77?% des fonds obligataires à haut rendement libellés en GBP délivrent des rendements inférieurs à l’indice iBoxx Sterling High Yield en 2022, mais petite éclaircie dans un tableau bien sombre : les véhicules d’obligations à haut rendement libellés en USD ont relativement mieux performé, avec 48?% de sur-performance par rapport à l’indice iBoxx USD Liquid High Yield en 2022.Autre bonne nouvelle pour les défenseurs de l’approche active, les fonds européens d’obligations d’entreprises et d’État battent leurs homologues à haut rendement. Seuls 41% et 23% des fonds Corporate Bond et Government Bond libellés en euros ont respectivement fait moins bien que les iBoxx Euro Corporates et les iBoxx Euro Sovereigns. Ce taux est de 72% sur le haut rendement.

Valérie Riochet