Index égalité femmes-hommes : 91/100 pour NamR

L’index, basé sur 5 critères (écart de salaire, écart d’augmentations individuelles, écart de promotions, augmentations dans l’année du retour de congé maternité, nombre de femmes/hommes dans les 10 plus hautes rémunérations) a été mis en place par le gouvernement en 2019.



Dans le détail, namR a obtenu la note de 36 sur 40 sur le critère de l’écart de rémunération, la note maximale de 35 sur 35 sur le critère des écarts d’augmentations individuelles, la note de 15 sur 15 sur le critère du pourcentage de salariés augmentés au retour d’un congé maternité et enfin la note de 5 sur 10 sur le critère du nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations.



Si l’index d’égalité femmes-hommes mesure principalement l’égalité salariale, la mixité de l’entreprise se traduit aussi au niveau de la répartition de ses équipes. Ainsi, les quatre membres du comité exécutif (CEO, CPO, CTO, CRO) se répartissent à 50/50 entre femmes et hommes. Le comité de Direction composé de 10 membres est à 40% féminin. Enfin, les femmes représentent plus d’un tiers de l’effectif total de namR, lui-même composé en majorité d’équipes Tech.