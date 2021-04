Indefi ouvre un bureau à New-York

(NEWSManagers.com) - Le cabinet français de conseil en stratégie pour les sociétés de gestion, Indefi, a annoncé l' ouverture d'un nouveau bureau à New York et la nomination de Daniel Celeghin en tant que Managing Partner. " Indefi a commencé son internationalisation il y a déjà quelques années, surtout en Europe (Londres, Zurich et Dusseldorf). Mais cela ne suffit pas forcément. Le marché de l'asset management reste drivé dans le monde par les grands comptes américains et le marché des Etats-Unis reste le plus grand centre de gestion international avec 50% des actifs mondiaux gérés, rappelle à NewsManagers Richard Bruyère, associé-fondateur d'Indefi. Avec Daniel Celeghin, nous avons trouvé l'associé que nous cherchions pour ouvrir notre bureau aux Etats-Unis" .

Avant de rejoindre Indefi, Daniel Celeghin était directeur de la stratégie d' AQR Capital Management, une société de gestion alternative qui gère plus de 140 milliards de dollars d' actifs. Auparavant, il a travaillé plus de 15 ans pour Casey Quirk, cabinet de conseil en stratégie spécialisé en gestion d' actifs. En tant que partner, Daniel Celeghin a notamment créé l' activité de conseil à destination des sociétés de gestion alternative. Il a également ouvert le bureau de Hong Kong de Casey Quirk en 2014 et dirigé le développement de la société dans la zone Asie-Pacifique pendant près de cinq ans.

Avec ce nouveau bureau, Indefi compte accompagner ses clients dans leurs stratégies d' expansion internationale et accélérer sa croissance auprès des sociétés de gestion américaines et européennes notamment.

Indefi emploie plus de 50 consultants. Le bureau de New York devrait à court terme compter une dizaine de consultants.

Le groupe qui avait par ailleurs ouvert il y a quelques années un bureau à Londres l'a refermé temporairement en raison de la pandémie de Covid, mais deux consultants y sont toujours présents localement.