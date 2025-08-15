Inde-Modi prône l'autosuffisance et s'engage à protéger les agriculteurs

par YP Rajesh et Shilpa Jamkhandikar

Le Premier ministre indien Narendra Modi a exhorté vendredi le pays à évoluer vers plus d'autosuffisance et a promis de protéger les agriculteurs face au conflit commercial avec Washington.

Alors que les droits de douane imposés aux exportations indiennes par le président américain Donald Trump devraient nuire à l'activité économique du pays, Narendra Modi a annoncé une baisse des taxes sur les biens et services à partir d'octobre, une mesure qui pourrait contribuer à stimuler la consommation.

Le Premier ministre s'exprimait à l'occasion du Jour de l'Indépendance de l'Inde alors que le pays cherche une porte de sortie après l'échec de négociations commerciales avec Washington, lié en grande partie à des divergences sur les importations de produits agricoles et laitiers américains.

"Les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs de bétail sont nos principales priorités", a déclaré Narendra Modi dans son discours annuel depuis les remparts du Fort Rouge à New Delhi.

"Modi se dressera comme un mur contre toute politique menaçant leurs intérêts. L'Inde ne fera jamais de compromis lorsqu'il s'agira de protéger les intérêts de nos agriculteurs", a-t-il ajouté.

Il n'a pas mentionné les droits de douane ni les États-Unis dans son discours qui a duré près de deux heures.

La semaine dernière, Donald Trump a imposé des droits de douane supplémentaires de 25% sur les produits indiens, invoquant les importations de pétrole russe de New Delhi.

Cette nouvelle taxe à l'importation portera les droits de douane sur certaines exportations indiennes jusqu'à 50%, soit l'un des taux les plus élevés imposés à un partenaire commercial des États-Unis.

Narendra Modi a également appelé le pays à fabriquer tout, des engrais aux moteurs d'avion en passant par les batteries de véhicules électriques.

Si la fabrication locale et l'autosuffisance sont depuis des années des points d'attention du Premier ministre indien, cette thématique semble avoir pris un caractère d'urgence dans un contexte de tensions commerciales mondiales et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

"La nécessité immédiate est de prendre la résolution de construire une Inde forte ... . Je veux que nos commerçants exposent des panneaux présentant des produits 'Swadeshi'", a déclaré Narendra Modi en utilisant le mot hindi pour désigner les produits fabriqués en Inde.

Il a indiqué que les semi-conducteurs fabriqués en Inde arriveraient sur le marché d'ici la fin de l'année et que l'Inde s'efforçait d'être autonome dans la production de minéraux essentiels.

Certains partisans du Premier ministre indien ont cherché à attiser le sentiment anti-américain et ont appelé au boycott d'entreprises américaines telles que McDonald's, Coca-Cola, Amazon et Apple.

