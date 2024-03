Inde : "Les performances boursières sont alimentées par l'épargne intérieure" (Jupiter AM)

(AOF) - Le Fonds Monétaire International prévoit que l'économie indienne, actuellement la cinquième plus grande au monde, deviendra la troisième d'ici 2027. "Nous croyons que l'Inde peut maintenir un rythme de croissance solide dans les années à venir, soutenu par des politiques et des facteurs structurels positifs. Cet optimisme se reflète sur le marché boursier, qui est de plus en plus alimenté par l'épargne intérieure, contribuant à atténuer toute volatilité excessive, estime la société de gestion de fonds Jupiter AM.

Des dizaines de millions d'indiens investissent régulièrement dans des actions indiennes, pour un montant moyen d'environ 2,5 milliards de dollars de flux entrant chaque mois. Cela s'ajoute aux investissements des fonds de pension, des investisseurs étrangers et des compagnies d'assurance-vie. Certains soulignent que la hausse soutenue des actions ces dernières années a rendu les valorisations coûteuses.

"Nous sommes d'accord pour dire que les actions ne sont pas relativement bon marché, mais il est utile de rappeler que la rentabilité des entreprises continue de surprendre à la hausse, justifiant les valorisations", observe Jupiter AM.

Un aspect important qui distingue l'Inde des États-Unis et de l'Europe est la hausse généralisée des actions dans tous les secteurs et catégories. Cela contraste avec les États-Unis, dominés par les sept entreprises technologiques : “magnificent seven”, et l'Europe, où les 'Granolas' font fureur.

"Nous pensons qu'il existe de bonnes opportunités dans une large gamme de secteurs, notamment les banques, les compagnies d'assurance, la santé, les sociétés pharmaceutiques et les infrastructures telles que les ports et les aéroports. Si nous devons mentionner un risque pour notre vision globalement positive des perspectives de l'Inde, ce serait la géopolitique", explique Jupiter AM.

"Nous pensons que l'environnement géopolitique volatile pourrait constituer un risque pour une croissance rapide si cela entraîne une hausse des prix du pétrole, étant donné la forte dépendance du pays vis-à-vis des importations d'énergie. En revenant à la scène politique, la fièvre électorale a déjà gagné l'Inde et nous prévoyons que les gains actuels sur le front de la croissance seront consolidés à moyen terme une fois que le sujet politique se sera dissipé d'ici l'été", affirme la société de gestion de fonds.