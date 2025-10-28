Incyte revoit à la hausse ses prévisions pour son médicament phare Jakafi, mais le remaniement de son pipeline pèse sur les actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Padmanabhan Ananthan

Incyte INCY.O a relevé mardi ses prévisions de ventes annuelles pour Jakafi après que le médicament contre le cancer a aidé la société à afficher des résultats du troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street.

Toutefois, les actions d'Incyte ont chuté de 4 % après que la société a interrompu le développement de trois médicaments expérimentaux pour se concentrer sur des candidats au potentiel plus élevé.

Le fabricant de médicaments se prépare à perdre l'exclusivité de Jakafi en 2028 et s'est jusqu'à présent appuyé sur Opzelura, sa crème pour les affections cutanées, le vitiligo et l'eczéma, et Niktimvo pour la maladie chronique du greffon contre l'hôte ( GvHD) pour stimuler la croissance future.

Incyte se concentrera sur sept médicaments, dont des traitements pour plusieurs types de cancers et son candidat médicament oral en phase avancée, le povorcitinib, pour plusieurs maladies de la peau, a-t-elle déclaré mardi.

L'entreprise n'attend pas que ses sept programmes de médicaments prioritaires soient couronnés de succès, a déclaré le directeur général Bill Meury.

"Il suffit que deux ou trois d'entre eux soient couronnés de succès, et nous construirons une entreprise plus importante que celle que nous avons après 2029."

Dans le cadre de cette priorisation, Incyte a arrêté le développement du povorcitinib pour une autre maladie de la peau appelée urticaire chronique spontanée, ainsi que certains médicaments en phase précoce pour le vitiligo et certains cancers du sang.

L'attention des investisseurs se porte désormais sur la réunion de décembre de l'ASH, où l'on attend de nouvelles données sur un autre médicament en phase de développement pour traiter une forme de cancer de la moelle osseuse , a déclaré Jessica Fye, analyste chez J.P. Morgan.

Les données pourraient déterminer si le médicament est susceptible d'être utilisé en première ligne ou après l'échec d'autres traitements,a ajouté Jessica Fye .

Les ventes annuelles de Jakafi, le traitement phare de la société pour les cancers du sang tels que la myélofibrose et la polycythémie vera, devraient se situer entre 3,05 et 3,08 milliards de dollars, par rapport aux prévisions précédentes de 3 à 3,05 milliards de dollars.

Les ventes trimestrielles de Jakafi ont augmenté de 7 % pour atteindre 791 millions de dollars.

Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 1,37 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,26 milliard de dollars.

Le bénéfice ajusté d'Incyte de 2,26 $ par action a battu les estimations de 1,66 $ par action.