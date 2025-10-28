Incyte revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles pour son médicament contre le cancer du sang après un excellent trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de médicaments Incyte Corp INCY.O a relevé mardi ses prévisions de ventes annuelles pour son traitement contre le cancer du sang Jakafi après que la forte demande pour le médicament a aidé la société à dépasser les estimations de Wall Street pour les revenus et les bénéfices du troisième trimestre.

Cependant, les actions ont chuté de 2,4 % dans les échanges avant bourse après que la société ait déclaré qu'elle avait interrompu deux nouveaux programmes de médicaments et cessé de développer le povorcitinib pour l'urticaire chronique spontanée, une maladie de la peau qui démange, en citant la priorité du pipeline.

"Nous ne sommes pas surpris par l'arrêt du programme en raison des problèmes de sécurité de la classe", a déclaré Matt Phipps, analyste chez William Blair, en se référant au povorcitinib.

La société s'attend désormais à ce que les ventes annuelles du médicament contre le cancer du sang Jakafi se situent entre 3,05 et 3,08 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 3 à 3,05 milliards de dollars.

Les ventes de Jakafi, le traitement phare de la société pour les cancers du sang tels que la myélofibrose et la polycythémie vera, ont augmenté de 7 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 791 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 septembre. Les analystes s'attendaient à 780,1 millions de dollars, selon les données compilées par le LSEG.

En mai, Incyte a accepté de payer 280 millions de dollars à Novartis pour régler un différend sur les redevances liées à Jakafi. A partir de janvier 2025, Novartis bénéficiera d'une réduction de 50% des taux de redevances futurs sur les ventes américaines de Jakafi dans le cadre de l'accord.

Alors que Jakafi devrait subir la pression de l'expiration potentielle des brevets en 2028, le directeur général d'Incyte, Bill Meury, a décrit précédemment une stratégie de croissance qui se concentrera sur l'accélération du développement de médicaments et l'allocation prudente de capitaux, ainsi que sur des fusions-acquisitions bien exécutées.

Se méfiant de l'imminence d'une falaise de brevets, Incyte a misé sur les ventes d'Opelzura, sa crème pour le vitiligo et la dermatite atopique légère à modérée, pour stimuler sa croissance future.

Les autres produits proposés par Incyte comprennent Zynyz pour le cancer avancé de l'anus et Monjuvi pour le lymphome folliculaire.

Les ventes d'Opzelura ont fait un bond de 35% pour atteindre 188 millions de dollars au cours du trimestre rapporté, dépassant les estimations de 175,8 millions de dollars.

Sur une base ajustée, Incyte a gagné 2,26 $ par action, dépassant les estimations de 1,66 $ par action.

Le revenu total s'est élevé à 1,37 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,26 milliard de dollars.