 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 108,00
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Incyte en baisse après que les investisseurs ont placé de grands espoirs dans l'essai d'une thérapie contre le cancer du sang
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 17:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

8 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Incyte INCY.O chutent de 4 %à 98,40 $

** INCY a déclaré dimanche que sa thérapie expérimentale à base d'anticorps, INCA033989, a montré des réductions significatives de la taille de la rate et des symptômes chez les patients atteints d'un type de cancer du sang rare

** William Blair déclare que "les actions d'Incyte ayant augmenté de plus de 20% au cours des deux derniers mois, les attentes des investisseurs concernant les données ont clairement été élevées... les actions pourraient connaître une certaine volatilité aujourd'hui, mais dans l'ensemble, nous ne pensons pas que la mise à jour modifiera de manière significative la thèse des investisseurs sur le programme"

** La thérapie est testée chez des patients atteints de myélofibrose (MF), qui endommage la moelle osseuse, et chez ceux atteints de thrombocytémie essentielle (ET), une maladie dans laquelle la moelle produit trop de plaquettes, ce qui augmente le risque de caillots sanguins ou d'hémorragie

** Le traitement, testé seul et avec le médicament anticancéreux Jakafi, a amélioré l'anémie et réduit les mutations CALR chez les patients atteints de myélofibrose, ce qui suggère qu'il pourrait modifier l'évolution de la maladie, selon les premières données de l'essai

** Leerink Partners estime que le programme mCALR d'Incyte pourrait générer environ 870 millions de dollars de ventes annuelles maximales pour la myélofibrose et environ 1 milliard de dollars pour la thrombocytémie essentielle **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 42,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INCYTE
98,6400 USD NASDAQ -3,78%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank