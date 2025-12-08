Incyte en baisse après que les investisseurs ont placé de grands espoirs dans l'essai d'une thérapie contre le cancer du sang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

8 décembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Incyte INCY.O chutent de 4 %à 98,40 $

** INCY a déclaré dimanche que sa thérapie expérimentale à base d'anticorps, INCA033989, a montré des réductions significatives de la taille de la rate et des symptômes chez les patients atteints d'un type de cancer du sang rare

** William Blair déclare que "les actions d'Incyte ayant augmenté de plus de 20% au cours des deux derniers mois, les attentes des investisseurs concernant les données ont clairement été élevées... les actions pourraient connaître une certaine volatilité aujourd'hui, mais dans l'ensemble, nous ne pensons pas que la mise à jour modifiera de manière significative la thèse des investisseurs sur le programme"

** La thérapie est testée chez des patients atteints de myélofibrose (MF), qui endommage la moelle osseuse, et chez ceux atteints de thrombocytémie essentielle (ET), une maladie dans laquelle la moelle produit trop de plaquettes, ce qui augmente le risque de caillots sanguins ou d'hémorragie

** Le traitement, testé seul et avec le médicament anticancéreux Jakafi, a amélioré l'anémie et réduit les mutations CALR chez les patients atteints de myélofibrose, ce qui suggère qu'il pourrait modifier l'évolution de la maladie, selon les premières données de l'essai

** Leerink Partners estime que le programme mCALR d'Incyte pourrait générer environ 870 millions de dollars de ventes annuelles maximales pour la myélofibrose et environ 1 milliard de dollars pour la thrombocytémie essentielle **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 42,3 % depuis le début de l'année