Inculpations dans la catastrophe minière de Brumadinho, au Brésil

SAO PAULO, 21 janvier (Reuters) - Plusieurs employés de la compagnie minière brésilienne Vale ont été mis en examen pour homicide dans l'enquête sur la rupture meurtrière du barrage minier de Brumadinho, qui s'est produite il y a un an dans l'Etat du Minas Gerais, a-t-on appris mardi de source proche de l'enquête avant une annonce officielle des procureurs brésiliens. La compagnie minière en tant que personne morale de même que la société allemande de contrôle des comptes Tüv Süd sont également inculpées de crimes contre l'environnement, précise-t-on de même source. La catastrophe provoquée par la rupture de cette digue de retenue d'une mine de minerai de fer, le 25 janvier 2019, a fait au moins 259 morts selon un bilan encore provisoire, les recherches se poursuivant dans la montagne de déchets miniers qui s'est abattue sur la localité de Brumadinho et un village voisin. Interrogé en début d'année par l'agence Reuters, Andressa de Oliveira Lanchotti, la magistrate qui coordonne l'équipe de procureurs chargés de l'enquête, précisait qu'entre 15 et 20 personnes physiques seraient inculpées, y compris des cadres dirigeants de Vale et de Tüv Süd. "Ce que nous pouvons déduire de nos investigations, c'est qu'il existait plusieurs facteurs de risque, que le risque n'était pas méconnu", a-t-elle dit à Reuters, contredisant la défense du géant minier qui affirme que rien ne permettait d'anticiper la rupture du barrage. (Luciano Costa avec Marta Nogueira et Christian Plumb version française Henri-Pierre André)

