Impôts, taxes locales, aides…Ce qui vous attend en 2023

Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, et Gabriel Attal, ministre délégué aux Comptes publics, ont présenté le projet de loi de finances 2023 à la presse, le 26 septembre, avant le Conseil des ministres. (© AFP)

Le projet de loi de finances subit les contraintes de la crise de l'énergie. Le contribuable bénéficiera de l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu.

Bruno Le Maire et Gabriel Attal ont présenté le premier projet de budget annuel du nouveau quinquennat. Bruno Le Maire s'est livré, lui, pour la sixième fois consécutive à cet exercice rituel.

Mais après la crise du Covid, les finances publiques doivent affronter une nouvelle crise – celle de la guerre en Ukraine et de la flambée des prix de l'énergie, de la remontée des taux d'intérêt, et d'une possible récession qui se profile au cours des prochains mois.

Comment protéger les ménages et les entreprises de l'inflation généralisée et du ralentissement économique, tout en préservant l'équilibre des finances publiques ? Les deux objectifs sont difficilement conciliables.

Du fait de la crise énergétique, la trajectoire de la dépense publique peine à inverser sa courbe de hausse au fil des ans. Elle devrait atteindre 500,2 milliards d’euros en 2023, après avoir été prévue à 461,5 milliards dans la loi de finances initiale de 2022, puis finalement révisée cet été à 513,4 milliards pour cette année.

En 2023, le déficit public de la France est attendu à 158,5 milliards d'euros, soit 5% du PIB. Et avec une dette publique qui reste proche de 3.000 milliards d’euros, l'envolée des taux des obligations d'État à dix ans à 2,7% annonce une hausse de la charge de la dette – le deuxième poste budgétaire après l'Éducation.

Le gouvernement mise sur une