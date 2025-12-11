Importante attaque aérienne ukrainienne sur Moscou et d'autres régions, dit la Russie

L'Ukraine a lancé une importante attaque aérienne sur Moscou et plusieurs régions de Russie, ont déclaré jeudi les autorités russes, ajoutant avoir abattu au moins 287 drones envoyés par Kyiv.

Au moins 40 drones ont été abattus au-dessus de la région de Moscou, qui abrite quelque 22 millions de personnes, a rapporté le ministère russe de la Défense.

L'ampleur des dégâts n'était pas déterminée dans l'immédiat mais des vols ont été déroutés depuis les principaux aéroports de la capitale russe.

