IMPLANET précise les modalités de son projet d’augmentation de capital

• Précisions sur les modalités de fixation du prix de l’augmentation de capital projetée entre 5,5 M€ et 6,4 M€ à intervenir en janvier 2024, soumise au vote de l’Assemblée Générale du 16 novembre 2023

• Signature d’un avenant à l’engagement de participation de Sanyou Medical à l’augmentation de capital projetée

• Obtention par Sanyou Medical d’une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’achat délivrée par l’AMF



Bordeaux, Boston, le 31 octobre 2023 - 18h00 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, précise les modalités de fixation du prix de l’opération de l’augmentation de capital à venir.



