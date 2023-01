Implanet : CA 2022 à 8,02 M€

Avec un CA global qui s'établit à 8,02 M€ (+31% YoY), Implanet conclut une année faste, marquée par quatre trimestres consécutifs de croissance : le T4 s'adjugeant +16% YoY à 2,05 M€. Achat Fort avec un OC de 0,68 €.

2022 turnover at €8.02 million

With a global turnover of €8.02 million (+31% YoY), Implanet concludes a successful year, with four consecutive quarters of growth: Q4 is up +16% YoY to €2.05 million. Strong Buy with a TP: €0.68.