IMPLANET annonce un chiffre d'affaires de 2,58 M€ au 1er trimestre 2025, en progression de +16%

: IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2025.



Ludovic Lastennet, Directeur Général d’IMPLANET, déclare : « Nous poursuivons notre trajectoire de croissance avec une progression de 16% de notre chiffre d’affaires au premier trimestre 2025. Cette dynamique est portée par le développement soutenu de nos activités à l’international, suite à la signature d’accord fin 2024 et notamment dans les pays hors France et États-Unis, qui enregistrent une croissance de 42%. La forte hausse de notre activité de distribution de matériel médical confirme la pertinence de notre stratégie et le potentiel du partenariat avec Sanyou Medical. Forts de ces résultats, nous restons déterminés à accélérer notre développement et à renforcer notre position sur nos marchés stratégiques, avec un focus particulier sur les Etats-Unis, où l’intégralité de notre gamme de fixation JSS est désormais disponible et l’équipe commerciale en place »