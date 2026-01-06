 Aller au contenu principal
IMPLANET annonce son agenda financier 2026
information fournie par Boursorama CP 06/01/2026 à 18:00

Pour recevoir l'actualité d'Implanet en temps réel : implanet@newcap.eu

Bordeaux, Boston, le 6 janvier 2026 - 18h00 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd'hui son agenda financier pour 2026.

Prochain communiqué financier
Chiffre d'affaires annuel 2025, le 13 janvier 2026 après bourse

