IMPLANET annonce son agenda financier 2026
Bordeaux, Boston, le 6 janvier 2026 - 18h00 CET : IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annonce aujourd'hui son agenda financier pour 2026.
Prochain communiqué financier
Chiffre d'affaires annuel 2025, le 13 janvier 2026 après bourse
