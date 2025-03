Implanet a réduit sa perte opérationnelle en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Implanet "continue d'étudier différentes solutions de financement pour accélérer le développement de ses activités et sa croissance à moyen terme".

(AOF) - Imlanet annonce au 31 décembre 2024 disposer d’une trésorerie de 1,60 million d'euros. Cette medtech spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement de ses opérations pour les douze prochains mois. Elle affiche un chiffre d’affaires annuel 2024 en croissance de 26% par rapport à l’exercice 2023 avec une perte opérationnelle qui s'est réduite de 22% en un an à 4,96 millions d'euros.

