Immunome plonge après avoir lancé une offre d'actions de 400 millions de dollars

15 décembre -
** Les actions de la société de biotechnologie Immunome
IMNM.O ont chuté de 2 % après le marché à 22,19 $, alors qu'elle cherche à obtenir des capitaux propres
** IMNM, basée à Bothell, Washington, lance une offre d'actions de 400 millions de dollars ()
** Leerink, J.P. Morgan, TD Cowen, Goldman et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints de l'offre
** Avec ~91,7 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 2,1 milliards de dollars
** Jusqu'à lundi, les actions ont augmenté de 113% depuis le début de l'année
** Les 13 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat"; le PT médian de 32 $ est en hausse par rapport aux 22 $ d'il y a un mois, selon les données de LSEG
