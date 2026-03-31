ImmunityBio s'envole : la biotech obtient 100 millions de dollars pour financer son expansion mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie ImmunityBio IBRX.O augmentent de 2,2 % à 6,81 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir obtenu 100 millions de dollars de nouveau financement pour soutenir l'expansion internationale et le développement de médicaments

** 75 millions de dollars de financement non dilutif d'Oberland Capital dans le cadre d'un accord existant; le taux de remboursement des redevances augmente légèrement, le plafond reste inchangé - IBRX

** La dette de 25 millions de dollars a été convertie en ~4,6 millions d'actions ordinaires par Nant Capital, ce qui a réduit la dette globale - IBRX

** La société déclare que les fonds aideront à accroître les ventes d'Anktiva, une immunothérapie contre un type de cancer de la vessie, approuvée ou autorisée dans ~34 pays

** Les actions ont baissé de 23% en 2025