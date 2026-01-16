 Aller au contenu principal
ImmunityBio progresse grâce aux résultats prometteurs d'un essai clinique précoce sur le cancer
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions d'ImmunityBio IBRX.O augmentent de 25 % à 3,95 $ avant la mise sur le marché

** Le fabricant de médicaments déclare que les premières données d'une étude sur le lymphome - testant une thérapie cellulaire expérimentale - et le recrutement plus rapide que prévu dans son étude sur le cancer de la vessie ont montré un contrôle durable du cancer

** Dans la rare étude sur le cancer du sang, la co affirme que les quatre patients atteints de lymphome sont restés sans cancer après l'administration ambulatoire de la thérapie cellulaire, et que deux d'entre eux ont conservé une réponse pendant 7 à 15 mois, sans effets secondaires graves, selon la co

** La société a déclaré que son médicament expérimental Anktiva est étudié dans le cadre de l'étude sur le cancer de la vessie, en association avec le BCG

** La société déclare qu'une analyse demandée par la FDA a montré que les patients ayant reçu Anktiva, en association avec le BCG, n'avaient plus de cancer après neuf mois dans 84 % des cas, contre 52 % pour ceux qui avaient reçu le BCG seul

** Le BCG est un traitement du cancer de la vessie vieux de plusieurs décennies, fabriqué à partir d'une bactérie affaiblie qui aide le système immunitaire à attaquer les cellules cancéreuses

** La société affirme que son programme d'accès au BCG recombinant progresse dans un contexte de pénurie nationale

** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 23% au cours de l'année écoulée

