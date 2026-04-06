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ImmunityBio progresse après avoir répondu aux préoccupations de la FDA concernant la publicité
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 13:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie ImmunityBio IBRX.O augmentent de 3 % à 7,52 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir répondu aux préoccupations de la FDA concernant les supports promotionnels de son médicament Anktiva contre le cancer de la vessie

** La société indique qu'elle a retiré un podcast de son site web et a demandé à des plateformes tierces de le retirer

** La société déclare qu'une publicité télévisée citée par la FDA n'a jamais été diffusée ou montrée au public

** Le Bureau de la promotion des médicaments sur ordonnance de la FDA a contacté la société le 13 mars au sujet de commentaires dans un podcast du fondateur Patrick Soon-Shiong et d'une publicité télévisée - IBRX

** L'Anktiva de la société est approuvé pour une utilisation avec le BCG chez les adultes qui n'ont pas répondu à une thérapie antérieure pour une forme de cancer de la vessie difficile à traiter

** Le titre a été multiplié par trois depuis le début de l'année

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