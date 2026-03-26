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ImmunityBio annonce que son traitement contre le cancer de la vessie est en voie d'être déposé, les actions augmentent
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 15:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions du développeur de médicaments ImmunityBio IBRX.O augmentent de 2,11 % à 8,24 $

** La société déclare que l'essai pour son traitement de première ligne du cancer de la vessie non invasif sur le plan musculaire reste en bonne voie pour l'analyse finale et une demande supplémentaire de mise sur le marché américain à la fin de 2026

** La société déclare qu'un comité de surveillance indépendant a estimé que l'essai de stade avancé comptait suffisamment de patients pour vérifier si son traitement anticancéreux, Anktiva, améliore les résultats lorsqu'il est ajouté au BCG, un traitement standard du cancer de la vessie

** L'examen s'est basé sur une analyse provisoire de 183 patients, soit environ la moitié des patients inscrits, qui ont pu être évalués pour l'objectif principal de l'étude - IBRX

** Les actions d'IBRX ont baissé de plus de 22 % en 2025

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