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Immunic progresse après l'embauche par le conseil d'administration d'un vétéran des médicaments contre la sclérose en plaques
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Immunic IMUX.O augmentent de 5 % à 1,08 $ avant la mise sur le marché

** La société a nommé Jon Congleton à son conseil d'administration; il a aidé à lancer Copaxone, le médicament de Teva contre la sclérose en plaques, aux États-Unis

** Congleton a également été directeur général de Mineralys Therapeutics, Impel NeuroPharma et Nivalis Therapeutics,

** La société ajoute qu'elle développe le vidofludimus calcium, un médicament expérimental oral pour la sclérose en plaques récurrente, une forme de la maladie avec des poussées récurrentes

** La société indique que les résultats des études de stade avancé pour le médicament sont attendus d'ici la fin de l'année 2026

** La sclérose en plaques est une maladie dans laquelle le système immunitaire attaque les nerfs, entraînant des problèmes de mouvement et de vision

** Les actions ont chuté d'environ 47 % en 2025

Valeurs associées

IMMUNIC
1,0300 USD NASDAQ -5,50%
MINERALYS
23,5100 USD NASDAQ -0,72%
TEVA PHARMA IND
28,3600 USD OTCBB 0,00%
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