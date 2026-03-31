Immunic progresse après l'embauche par le conseil d'administration d'un vétéran des médicaments contre la sclérose en plaques

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31 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Immunic IMUX.O augmentent de 5 % à 1,08 $ avant la mise sur le marché

** La société a nommé Jon Congleton à son conseil d'administration; il a aidé à lancer Copaxone, le médicament de Teva contre la sclérose en plaques, aux États-Unis

** Congleton a également été directeur général de Mineralys Therapeutics, Impel NeuroPharma et Nivalis Therapeutics,

** La société ajoute qu'elle développe le vidofludimus calcium, un médicament expérimental oral pour la sclérose en plaques récurrente, une forme de la maladie avec des poussées récurrentes

** La société indique que les résultats des études de stade avancé pour le médicament sont attendus d'ici la fin de l'année 2026

** La sclérose en plaques est une maladie dans laquelle le système immunitaire attaque les nerfs, entraînant des problèmes de mouvement et de vision

** Les actions ont chuté d'environ 47 % en 2025