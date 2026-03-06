 Aller au contenu principal
Immuneering en hausse après une perte trimestrielle inférieure aux estimations
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions du développeur de thérapies Immuneering IMRX.O augmentent de 2,6% à 5,01 $ avant le marché

** La société annonce une perte ajustée de 18 cents/shr au 4ème trimestre contre une estimation moyenne de 31 cents/shr par les analystes - données compilées par LSEG

** La société déclare que sa marge de manœuvre en espèces devrait lui permettre de financer ses activités jusqu'en 2029

** IMRX déclare que les données de la cohorte élargie du cancer du pancréas sont en bonne voie pour le 1er semestre 2026 ** Le dosage de l'atebimetinib et du Libtayo, deux médicaments anticancéreux en essai de phase intermédiaire pour le cancer du poumon, est attendu pour le 2e semestre 2026, selon la société

** Les actions ont augmenté de ~199% en 2025

