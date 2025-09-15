Immobilière Dassault annonce une augmentation de capital de 25 millions d'euros

(AOF) - Immobilière Dassault a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant d’environ 25 millions d’euros. Dix DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 1 action nouvelle au prix de 37 euros. Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale d’environ 32,1 %, par rapport au prix moyen pondéré par le volume de l’action le 11 septembre, et une décote d’environ 30,1 % par rapport à la valeur théorique de l’action ex-droit à la même date.

Cette opération a pour but de rembourser une avance liée à la finalisation de l'acquisition d'un immeuble à Paris et de conforter la trésorerie du groupe.

