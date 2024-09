Immobilier: offre améliorée de Murdoch sur Rightmove à 6,1 milliards de livres

Rupert Murdoch à Syn Valley, aux États-Unis, le 10 juillet 2018. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DREW ANGERER )

L'australien REA Group, contrôlé par le magnat des médias Rupert Murdoch, a annoncé lundi une offre de rachat améliorée à 6,1 milliards de livres (7,3 milliards d'euros) pour le site britannique de petites annonces immobilières Rightmove.

Début septembre, Rightmove avait annoncé qu'il avait rejeté une précédente offre de rachat à 5,6 milliards de livres. Son conseil d'administration considérait que cette offre était "totalement opportuniste".

Puis, "le 18 septembre", une nouvelle "proposition améliorée a été rejetée par le conseil d'administration de Rightmove", qui a continué de juger cette deuxième offre insuffisante, a indiqué REA Group dans un communiqué.

La dernière offre formulée dimanche, pour partie en liquidités, pour partie en actions de REA, représente une prime de 39% par rapport au cours de l'action du site britannique du 30 août.

Selon les termes de la proposition, les actionnaires de Rightmove détiendraient environ 20% du capital de la nouvelle entité.

Le conseil d'administration de l'entreprise australienne détenue majoritairement par le groupe News Corp de Rupert Murdoch estime "qu'il existe des similitudes évidentes entre REA et Rightmove, leaders sur le marché dans le secteur résidentiel".

"Le groupe élargi représenterait une opportunité d'investissement très attractive pour les actionnaires" des deux entreprises, "combinant une croissance robuste avec des marges solides et une génération de trésorerie importante", selon le groupe australien.

REA a déploré dans son communiqué lundi "le manque d'engagement" de Rightmove, estimant que sa dernière offre améliorée "représente une proposition très convaincante pour les actionnaires de Rightmove, avec une prime significative".

Cette dernière proposition améliorée est à ce stade "non contraignante et indicative" et "il n'existe aucune certitude" qu'une offre ferme sera faite in fine, a toutefois précisé REA lundi.