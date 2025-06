Immo Dassault: promesse de vente d'un immeuble à Paris information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Suite à des négociations exclusives, Immobilière Dassault annonce la signature d'une promesse de vente en vue d'acquérir auprès de PIMCO, un immeuble à usage de commerce et de bureaux, sis au 88 rue de Rivoli, à Paris.



L'immeuble qui développe environ 6.000 m2 constitue un îlot entier face à la Tour Saint Jacques dans le quartier historique et touristique du 4ème arrondissement de Paris. Il comprend l'un des derniers flagships emblématiques Zara, des commerces et des bureaux.



La transaction devrait être finalisée avant la fin de l'année 2025. Elle s'inscrit dans la stratégie d'acquisition très sélective d'actifs de bureaux et de commerces 'prime' et de forte création de valeur à long terme d'Immobilière Dassault.





Valeurs associées IMMOB DASSAULT 52,6000 EUR Euronext Paris +0,38%