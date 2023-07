Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys : rechute de -9,5% vers 31,98E information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 10:26









(CercleFinance.com) - Imerys rechute de -9,5% vers 31,98E et fait une incursion marquée sous le support des 32,64E du 16 mai (voire 32,5E du 17/05).

Le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 31,66E du 3/10/2022 et le principal support moyen terme reste bien visible à 27,7E inscrit les 6/07 et 05/09/2022.





Valeurs associées IMERYS Euronext Paris -5.96%