Imerys : plonge de -12%, pulvérise 23,4E, vise les 21,7E

(CercleFinance.com) - Alerte rouge : énorme 'gap de rupture' de -10% sous le plancher crucial des 25,9E.

Et il y pire, le support long terme des 23,4E du 31 octobre 2023 est pulvérisé dans la foulée.

Imerys dévisse de -12% vers 22,7E, plombé par la chute de -50,2% du résultat net part du Groupe (à 70 ME), et c'est pire pour le BPA qui plonge de 2,05E vers 0,98 E.

Déception également du coté du chiffre d'affaires qui se contracte de -8,4% à 1.757MdsE 1er semestre, et pour couronner le tout, l'endettement progresse d'environ +10%.

Imerys se dirige tout droit vers le retracement du plancher historique des 21,1E du 16 mars ou des 21,7E du 30 mars et 2 avril 2020.





