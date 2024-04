Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Imerys: nouvelle division dédiée à la transition énergétique information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - Imerys a annoncé jeudi la création d'une nouvelle division consacrée à la transition énergétique, que le producteur de minéraux considère comme un 'relais clé' de sa croissance.



La branche de solutions pour la transition énergétique (SET) est notamment appelée à accueillir les activités de production de graphite et de noir de carbone, qui servent principalement le marché de l'énergie mobile.



Elle doit également inclure la participation d'Imerys dans 'The Quartz Corp' (TQC), une co-entreprise détenue à 50% qui fournit les marchés des panneaux solaires et des semi-conducteurs avec du quartz de haute pureté.



Il est également prévu que la branche intègre, à terme, les contributions de ses projets dans le lithium.



Outre cette nouvelle entité, l'organisation d'Imerys s'articulera autour de deux autres métiers, le premier étant celui des minéraux de performance destiné aux marchés du plastique, de la peinture et des revêtements, de la filtration, des sciences de la vie, des céramiques et produits de construction.



S'ajoute à cette structure celle des solutions pour réfractaires, abrasifs et constructions (RAC) qui sert notamment les secteurs de la fonderie, des abrasifs et de la chimie de la construction.





