Imerys: le titre se replie, un analyste plus pessimiste

(CercleFinance.com) - Le titre Imerys accuse l'un des plus forts replis du SBF 120 vendredi en début d'après-midi, pénalisé par des commentaires prudents des analystes de Berenberg.



A 14h15, l'action du spécialiste de la valorisation des minéraux recule de 1,8% alors que le SBF recule d'environ 0,4%.



Berenberg a annoncé ce matin avoir revu à la baisse son objectif de cours sur la valeur, qui passe de 51 à 46 euros, même si le bureau d'études continue d'afficher une recommandation d'achat sur le titre.



Dans sa note de recherche, le prestataire de services d'investissement explique s'attendre à ce que l'exposition du groupe français au secteur de la construction, qui représente 40% de son activité, pénalise fortement ses résultats sur la seconde partie de l'exercice.



Les analystes ajoutent devenir progressivement plus pessimistes concernant la perspective d'un redressement d'ici à la fin de l'année de sa branche de préparations pour l'industrie, prévoyant une demande en berne pour un certain temps, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis.



Parallèlement, la reprise de l'économie chinoise s'et vite essoufflée, poursuit Berenberg, qui dit n'envisager aucun redressement de la croissance dans l'immédiat.



Dans ce contexte, le bureau d'études allemand estime que l'objectif d'un Ebitda compris entre 630 et 650 millions d'euros communiqué pour cette année pourrait s'avérer 'difficile à atteindre'.



Imerys a prévu de publier ses résultats de troisième trimestre le 30 octobre prochain.





