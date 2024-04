Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Imerys: le titre se distingue, un projet de loi en soutien information fournie par Cercle Finance • 12/04/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Les valeurs minières figurent vendredi dans le peloton de tête des plus fortes hausses de la Bourse de Paris suite à la présentation par Bercy d'un projet de loi visant à simplifier et à accélérer les procédures minières en France.



A 15h20, Imerys s'octroie une progression de l'ordre de 3% et signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120, suivi de près par Eramet qui s'adjuge plus de 2%.



Le Ministère de l'Economie a dévoilé ce matin toute une série de mesures visant à faciliter les procédures minières, notamment en vue de soutenir des projets importants du point de vue de la transition énergétique ou de la sécurité stratégique d'approvisionnement.



Dans un communiqué, Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, et Roland Lescure, le ministre de l'Industrie, font valoir que le sous-sol français regorge de nombreuses ressources de base comme le lithium et le cuivre, mais que celles-ci sont encore peu exploitées, notamment du fait de la longueur des procédures.



Le lithium entre dans la fabrication des batteries électriques, tandis que le cuivre est utilisé dans les réseaux électriques, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques.



Bercy - qui déclare viser un véritable 'renouveau minier' - compte notamment réduire par deux le délai d'instruction des permis de recherche dans la géothermie, mes substances minières et le stockage de CO2 à six-neuf mois, contre 16 à 18 mois aujourd'hui.



Le projet de loi ouvrira également la possibilité de transformer et céder des puits d'hydrocarbures liquides ou gazeux en vue du stockage souterrain de CO2.



Bruno Le Maire et Roland Lescure prévoient par ailleurs d'organiser, d'ici à la fin de l'année, un grand événement dédié aux ressources du sous-sol pour la transition énergétique.





