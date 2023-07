Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Imerys: l'économie a pesé sur le premier semestre information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - Imerys a présenté vendredi des résultats de premier semestre affaiblis par l'environnement économique, qui l'incite à se focaliser sur ses mesures de réduction de coûts.



Le spécialiste des minéraux industriels et matériaux de construction a vu son résultat net part du groupe diminuer de 24,5% à 145 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, sur la base d'un résultat opérationnel courant en baisse de 4,2% à 218 millions d'euros.



Son chiffre d'affaires s'est replié de 5,6% à 1.982 millions d'euros à périmètre et change constant, sous l'effet de la poursuite du déstockage des clients, dans un environnement macro-économique jugé 'faible' sur ses principaux marchés.



Dans un communiqué, le groupe souligne que le contexte macroéconomique reste difficile dans toutes ses zones géographiques, avec une activité qui redémarre lentement en Chine et un marché de la construction qui continue de peser sur le secteur.



Dans ce contexte, la société dit vouloir se concentrer sur les mesures de réduction des coûts et la génération de trésorerie, tout en se disant confiant dans sa capacité à atteindre les objectifs de moyen terme présentés en novembre dernier.



A la Bourse de Paris, le titre perdait 2,8% vendredi matin suite à ces annonces.





