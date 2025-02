Imerys: GBL évalue 'différentes opportunités stratégiques' information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 09:31









(CercleFinance.com) - Le groupe Bruxelles Lambert (GBL) a annoncé vendredi qu'il évaluait différentes opportunités stratégiques pour les sociétés composant son portefeuille, y compris concernant Imerys .



Dans un bref communiqué, GBL réagit aux rumeurs ayant circulé hier dans la presse au sujet d'un éventuel retrait de la cote du producteur de spécialités minérales, dont il détient 54,7% du capital.



'En tant qu'investisseur de long terme visant la création de valeur, il fait partie du cours normal des affaires de GBL d'évaluer différentes opportunités stratégiques pour les sociétés de son portefeuille, en ce compris pour Imerys', écrit le groupe familial belge dans un communiqué.



GBL ajoute ne pas avoir l'intention de faire d'autres commentaires sur les rumeurs de marché ou les spéculations parues dans la presse.



En Bourse, Imerys - qui a dévoilé de solides résultats pour 2024 hier soir - s'octroyait une progression de plus de 3% vendredi dans les premiers échanges, portant à plus de 7% ses gains sur l'ensemble de la semaine.





Valeurs associées IMERYS 31,06 EUR Euronext Paris +3,81%