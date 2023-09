Imerys et Vinci Construction vont développer des solutions de construction durable

En exploitant la réactivité du métakaolin produit par Imerys à Clérac en France, l'Argical M1000C remplace le ciment traditionnel dans les formulations du béton. Cette innovation améliore non seulement la densité du béton, mais réduit également de manière significative son empreinte carbone.

Cette collaboration a débuté il y a deux ans dans les laboratoires de recherche d'Imerys et de Vinci Construction et a donné naissance à un produit conçu pour les formulations béton bas carbone utilisées en construction appelé Argical M1000C.

(AOF) - Le béton bas carbone repose sur la formulation d'un liant composé de différents minéraux en remplacement du ciment Portland. Imerys produit en France notamment les deux composantes minérales clés pour le béton bas carbone : le métakaolin et le carbonate de calcium. C’est pourquoi le groupe Imerys se focalise et s’engage auprès d’acteurs dans la construction durable. Imerys concrétise ainsi son partenariat avec Vinci Construction pour développer des solutions de construction durable.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.