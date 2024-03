Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Imerys: en négociation pour céder ses actifs papier information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - Le groupe de spécialités minérales Imerys annonce être entré en négociation exclusive avec Flacks, société d'investissement américaine basée à Miami, en vue de la cession de ses actifs servant le marché du papier.



Ces activités emploient approximativement 900 employés répartis dans 24 usines en Amérique et en Asie, ainsi que dans certains sites en Europe. Elles ont généré environ 370 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.



La finalisation de cette transaction, attendue courant 2024, est soumise au respect des conditions habituelles, dont les approbations réglementaires et les procédures d'information et de consultation des instances de représentation du personnel.





