Imerys: baisse de 5% du résultat net à neuf mois

(CercleFinance.com) - Imerys publie un résultat net part du groupe à fin septembre 2023 en baisse de 4,9% à 184 millions d'euros et une marge d'EBITDA courant en repli de 0,8 point à 16,6% pour un chiffre d'affaires en recul de 11% à 2,9 milliards (-8,5% en organique).



Ses volumes de vente ont reculé de 13,3%, sous l'effet de la faiblesse de ses principaux marchés finaux, de la poursuite du déstockage de ses clients, et d'une concurrence accrue dans certaines régions, alors que l'effet prix s'est montré positif.



Sous réserve d'une conjoncture stable, le groupe de spécialités minérales prévoit de se situer dans le bas de sa fourchette de prévision d'EBITDA courant comprise entre 630 et 650 millions d'euros, annoncée le 27 juillet.





