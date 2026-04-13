ImageneBio progresse après avoir levé 30 millions de dollars pour financer un médicament contre la perte de cheveux et les maladies de la peau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie ImageneBio IMA.O augmentent de 25 % à 6,14 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir levé environ 30 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement privé dirigé par Coastlands Capital

** Le financement permettra de faire progresser l'IMG-007, un médicament expérimental pour l'alopécie areata, qui provoque une perte de cheveux par plaques, et pour la dermatite atopique, une affection cutanée de longue durée caractérisée par des démangeaisons et des éruptions cutanées

** L'IMG-007 a donné des résultats prometteurs dans des études antérieures sur la perte de cheveux et fait actuellement l'objet d'une étude de phase intermédiaire à avancée pour la dermatite atopique modérée à sévère - selon la société

** De nouveaux investisseurs et des investisseurs existants, dont Trails Edge Capital Partners, Omega Funds et OrbiMed, ont participé au tour de table, indique la société; Leerink Partners était l'unique agent de placement

** Les actions vendues ne sont pas enregistrées et ne peuvent pas être revendues librement en vertu de la loi américaine - IMA

** Les actions vendues ne sont pas enregistrées et ne peuvent pas être revendues librement en vertu de la loi américaine - IMA

** À la dernière clôture, les actions étaient en baisse d'environ 29 % depuis le début de l'année