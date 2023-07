- La multiboutique iM Global Partners a annoncé ce 30 juin le lancement d’un quatrième ETF sur sa plateforme américaine. Ce véhicule, géré activement par son partenaire Berkshire AM LLC, est nommé iMGP Berkshire Dividend Growth Equity ETF et est coté sur le New York Stock Exchange.Il réplique une stratégie de Berkshire AM LLC qui investit dans des actions versant des dividendes, avec un focus sur les actions ayant un long historique dans ce sens ou qui devraient augmenter leurs dividendes.

