iM Global Partner lance un fonds actions Eurozone

iMGP Euro Select Fund sera conforme à l'Article 8 de la réglementation SFDR et, pour les investisseurs français, il respectera les règles du PEA. L'enregistrement local pour la distribution est actuellement en cours.

Le portefeuille actuel contient 40 actions (pouvant aller jusqu'à un maximum de 50) et maintiendra une exposition minimale de 50% aux grandes capitalisations et maximale de 50% aux moyennes capitalisations avec un accent particulier sur la liquidité.

"L'équipe de Zadig adopte une approche de gestion active, axée sur des investissements à forte conviction et une sélection opportuniste de valeurs, tout en maintenant une approche neutre en termes de style", précise iMGP. "Le fonds s'appuiera sur un processus de sélection fondamental, centré sur les valorisations". Il offrira une exposition équilibrée aux thématiques cycliques, de croissance, défensives et financières.

