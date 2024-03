IM Global Partner lance deux ETF actifs avec Polen Capital

IM Global Partner et Polen Capital ont annoncé le 23 février le lancement de deux ETF gérés activement. Ils répliqueront les stratégies des fonds Polen Capital International Growth et Polen Capital China Growth.

La première est déjà distribuée depuis plusieurs années sous format OPCVM Ucits et comptes gérés, et représente environ 2,5 milliards de dollars d’encours sous gestion. La seconde est très récente et n’existait jusqu’ici qu’au format Ucits, avec moins d’un million de dollars d’encours.

Ces versions en ETF seront cotées sur le New York Stock Exchange à partir du 1?? mars.

Pour rappel, la plate-forme d’investissement iM Square, créée par Philippe Couvrecelle et Jean Maunoury, avait pris une participation de 20?% dans Polen Capital en 2016. Cette société de gestion indépendante américaine est spécialisée sur les actions croissance. Elle affichait alors 7,5 milliards de dollars d’encours.

Tuba Raqshan