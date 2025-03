iM Global Partner arrive sur le marché des Ucits ETF actifs en Europe

" Après plusieurs années de succès sur le marché des ETF actifs aux États-Unis, nous sommes ravis d'apporter cette offre aux investisseurs européens. Notre capacité à saisir les opportunités du marché témoigne de notre engagement à proposer des produits innovants et de pointe à tous nos clients, où qu'ils se trouvent", déclare Philippe Couvrecelle, fondateur et PDG d'iMGP.

(AOF) - iM Global Partner annonce faire son entrée sur le marché des Ucits ETF actifs en Europe, avec le lancement d’iMGP DBi Managed Futures Fund R USD ETF, "le seul Ucits ETF de Managed Futures disponible sur le Vieux Continent", précise un communiqué. Il offrira aux investisseurs européens l'accès à la stratégie de DBi - partenaire d'iMGP et expert en réplication de hedge funds - déjà mise en œuvre dans le plus grand ETF Managed Futures au monde, l'ETF iMGP DBi Managed Futures Strategy. Ce dernier est coté aux États-Unis.

