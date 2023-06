- Le fonds de pension finlandais Ilmarinen a investi plus de 500 millions d’euros dans un ETF européen d’Amundi. Dénommé Amundi MSCI Europe Climate Action Ucits ETF, ce fonds indiciel vient out juste d'être créé et réplique un indice conçu afin d’identifier les entreprises européennes qui sont les leaders dans leurs secteurs, en mettant en place des efforts en matière de transition climatique.L’indice utilise des métriques comme l’intensité carbone, les Science Based Targets, la gestion des risques climatiques et les revenus des entreprises pour classer et sélectionner les titres. Il exclut par ailleurs les entreprises dans les secteurs des armes controversées, du tabac, de l’extraction de charbon, des sables bitumineux et des armes nucléaires. A lire aussi: Le fonds finlandais Ilmarinen investit près de 3 milliards d’euros dans deux ETF A travers cet investissement, Ilmarinen vise à intégrer dans son portefeuille passif « une exposition à des sociétés européennes qui ont le potentiel de surperformer leurs concurrents à l’heure où le réchauffement climatique modifie l’environnement des entreprises », a souligné Juha Venäläinen, gérant sénior chez le fonds de pension nordique, disposant de 57 milliards d’euros d’actifs.

Tuba Raqshan