Illumina progresse après la levée de l'interdiction des exportations par la Chine, Evercore prévoit une croissance pour l'exercice 26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de la société de séquençage génétique Illumina ILMN.O augmentent de 4,7 % à 122,3 dollars

** La Chine a levé son interdiction d'exporter les instruments d'Illumina, les entreprises nationales peuvent demander à reprendre les transactions avec Illumina, sous réserve d'examen et de conformité, selon Evercore ISI

** L'interdiction faisait suite à l'ajout d'Illumina à la liste des "entités non fiables" de la Chine au début de l'année ; cette dernière mesure supprime cette restriction pour plusieurs entreprises américaines

** Evercore ISI note que les revenus d'Illumina en Chine ont culminé à 502 millions de dollars en 2021 et ont chuté depuis

** Avec la levée de l'interdiction, Evercore ISI prévoit que, même en supposant une stagnation des ventes en Chine, Illumina est en mesure d'afficher une croissance organique positive pour l'année fiscale 26

** La société de courtage indique que même si les investisseurs surveillent toujours l'entrée de Roche ROG.S sur le marché, elle pense que "le pire est peut-être derrière nous"

** A la dernière clôture, l'action ILMN était en baisse de 8,9 % depuis le début de l'année