Iliad vise un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros en 2024

(AOF) - Le groupe Iliad, maison-mère de Free, a dégagé un bénéfice opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (EBITDAaL) annuel en hausse de 4,2% à 3,44 milliards d'euros et un chiffre d'affaires 2023 en croissance de 10,4% sur un an, à 9,24 milliards d'euros. Le groupe de télécommunications, retiré de la cote en 2021, vise un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards d'euros en 2024 et ambitionne de devenir le cinquième opérateur mobile européen.

"On est très intéressés par les pays baltes et par la Suède, tellement intéressés que nous sommes devenus l'actionnaire de référence de Tele2 et que nous sommes présents désormais dans 8 pays", a déclaré le directeur général, Thomas Reynaud, lors d'une conférence de presse.

Free, la marque d'Iliad en France, a engrangé 787000 nouveaux abonnés nets mobiles en 2023, tandis qu'en Italie, le groupe a recruté 1,16 million nouveaux abonnés nets à travers sa marque Iliad Italia.