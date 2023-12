Iliad : projet de fusion de ses activités italiennes avec celles de Vodafone

(AOF) - Le Groupe Iliad a soumis au groupe Vodafone une proposition de fusion entre Iliad Italia et Vodafone Italia. La proposition évalue Vodafone Italia à 10,45 milliards d'euros (EV). Vodafone obtiendrait 50% du capital social de NewCo, ainsi qu'un paiement en numéraire de 6,5 milliards d'euros et un prêt d'actionnaire de 2 milliards d'euros pour assurer l'alignement à long terme. La participation de Vodafone dans NewCo au closing est évaluée à 1,95 milliards d'euros.

Dans le cadre de la transaction proposée, iliad disposerait d'une option d'achat sur la participation de Vodafone dans NewCo et pourrait acquérir chaque année un bloc de 10 % du capital social de NewCo à un prix par action égal à la valeur des capitaux propres (equity value) au closing. Dans le cas où iliad choisirait d'exercer la totalité des options d'achat, cela générerait un montant supplémentaire de 1,95 milliards d'euros en numéraire pour Vodafone.

Le groupe français précise que cette proposition offre à la fois de la valeur et des liquidités à Vodafone. Elle répond également à l'intention publiquement exprimée par Vodafone de transformer et de simplifier le groupe

"NewCo deviendrait le leader de l'investissement dans les technologies de pointe et les solutions centrées sur le client sur le marché italien des télécommunications, soutenant et accélérant la transformation numérique du pays et en particulier l'adoption de la fibre optique", précise un communiqué de presse de la maison-mère de Free.