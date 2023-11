Iliad : les voyants sont au vert

"Ces très bons résultats sont le fruit des choix que nous avons faits en termes d'investissement et de défense du pouvoir d'achat de nos abonnés", a fait savoir Thomas Reynaud, directeur général d'Iliad, dans un communiqué.

(AOF) - Le groupe Iliad, maison-mère de Free, a enregistré au cours des 9 premiers mois de 2023, une hausse de 5,1% de son bénéfice opérationnel, passant de 2,42 milliards d'euros à 2,55 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires de 6,80 milliards d'euros s'affiche en progression de 10,1%, soutenu par ses performances en France (+8,3%), en Italie (+12,5%) et en Pologne (+14,2%).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.